Augsburg (dts Nachrichtenagentur) - Manuel Baum bleibt Cheftrainer beim FC Augsburg. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Vertrag mit Baum als Cheftrainer sei um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert worden.

"Manuel hat in den letzten Monaten als Cheftrainer auf allen Ebenen einen sehr guten Job gemacht, weswegen wir uns sehr freuen, dass der Weg auf dieser Position gemeinsam weitergeht", sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll zur Begründung. Sportdirektor Benni Weber sagte, Baum habe im Herbst 2025 in einer schwierigen Phase gemeinsam mit dem Trainerteam den Turnaround geschafft. Mit einer starken Rückrunde habe der Verein zudem die drittbeste Bundesliga-Platzierung der FCA-Geschichte erreicht. Der Verein war am Ende auf Platz neun gelandet. "Wir sind überzeugt, dass wir in dieser Konstellation eine sehr gute Basis für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft haben."

Neben Cheftrainer Manuel Baum werden auch Alexander Frankenberger, Frank Fröhling und Felix Kling als Co-Trainer sowie Benedikt Brust als Spiel- und Videoanalyst weiterhin in diesen Funktionen für den FCA tätig sein. Als Torwarttrainer komplettiert der 43-jährige Michael Weirich das Trainerteam.