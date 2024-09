Manuel Neuer beendet Karriere in Fußball-Nationalmannschaft

München (dts Nachrichtenagentur) – Torwart Manuel Neuer beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Das kündigte er am Mittwoch in einem über seine Kanäle in den sozialen Medien verbreiteten Video an.

„Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist“, sagte der Weltmeister von 2014. In seiner Zeit im Trikot der DFB-Elf habe er „viele Höhen und Tiefen“ erlebt. Alles, was nach seiner Zeit als Kapitän des Teams gekommen sei, sei für ihn eine „Zugabe“ gewesen, so Neuer. „Und dass ich das noch mal geschafft habe, auf dem Rasen zu stehen bei einer Heim-Europameisterschaft, war die Krönung.“

Der nötige Umbruch im DFB-Team wird nach dem Ausscheiden von Neuer immer größer. Vor ihm hatten bereits gestandene Spieler wie Toni Kroos, Thomas Müller sowie zuletzt auch Kapitän Ilkay Gündogan ihren Rücktritt erklärt.