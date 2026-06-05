Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der FC St. Pauli hat Marcel Rapp als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Freitag mit. Der 47-Jährige war zuvor bei Holstein Kiel und im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim tätig.

Zuletzt trainierte Rapp die KSV Holstein für knapp viereinhalb Jahre. Unter seiner Leitung stiegen die Störche 2024 in die Bundesliga auf, konnten jedoch in der Debütsaison im Oberhaus nicht die Klasse halten. Vor seiner Zeit in Kiel war der frühere Innenverteidiger mehr als acht Jahre in verschiedenen Positionen im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim aktiv, wo er auch interimistisch als Cheftrainer der Profis fungierte.

Sportchef Andreas Bornemann äußerte sich positiv über die Verpflichtung: "Wir freuen uns, dass wir in Marcel Rapp einen Trainer gewinnen, der Erfahrung im deutschen Profifußball mitbringt und bereits bewiesen hat, dass er sowohl Teams formen als auch Spieler weiterentwickeln kann." Rapp selbst sieht die Aufgabe beim FC St. Pauli als spannend an und möchte aktiv zur Weiterentwicklung des Vereins beitragen.