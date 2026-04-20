Bournemouth (dts Nachrichtenagentur) - Marco Rose wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer des englischen Erstligisten AFC Bournemouth.

Der Verein bestätigte am Montag die Verpflichtung des 49-jährigen Deutschen, der einen Dreijahresvertrag unterschrieb, der nach Abschluss der Saison 2025/26 beginnt. Rose bringt umfangreiche Erfahrung aus dem europäischen Spitzenfußball mit, nachdem er zuvor Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig trainiert hatte.

Zuletzt war bekannt geworden, dass der aktuelle Bournemouth-Trainer Andoni Iraola seinen auslaufenden Vertrag bei den Südengländern nicht verlängern wird. Die Cherries stehen momentan auf dem achten Platz der Premier League und haben noch Chancen auf die Teilnahme am europäischen Wettbewerb, da sie punktgleich mit dem sechstplatzierten FC Chelsea sind.

Rose kehrt nach sieben Jahren ins Ausland zurück. Zuletzt war er bis März des vergangenen Jahres bei RB Leipzig tätig, wo er noch bis Ende Juni unter Vertrag steht. Ab dem 1. Juli ist er offiziell vereinslos, sodass keine Ablösesumme mehr fällig wird. In den vergangenen Monaten gab es auch Gerüchte über ein mögliches Engagement bei Eintracht Frankfurt.