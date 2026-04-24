Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Marteria steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der Rapper setzt sich gegen Musiker Bosse durch und feiert sein drittes Nummer-eins-Album. "Zum Glück in die Zukunft III" tritt in die Fußstapfen des Vorgängers "Zum Glück in die Zukunft II" (2014) sowie der Kollabo-Platte "1982" (2018), die gemeinsam mit Casper entstand.

Bosse landet mit seinem zehnten Studioalbum "Stabile Poesie" an zweiter Stelle. Die KPop-Boygroup BTS folgt mit "Arirang" auf Platz drei. Der vierte Rang geht an "Bevor der Mut dich verlässt" von der Band "Das Lumpenpack", der fünfte an "Konnakol" von Ex-One-Direction-Sänger Zayn.

In den Single-Charts springt "Beauty And A Beat" von Justin Bieber und Nicki Minaj von Platz 13 auf eins. Die Silbermedaille holen AK Ausserkontrolle und Shirin David ("LDNB"). Auf das Deutschrap-Duo folgen Tame Impala ("Dracula", drei), Neueinsteigerin Olivia Rodrigo ("Drop Dead", vier) und Zara Larsson ("Lush Life", fünf).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.