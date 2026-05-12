Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende des schwäbischen Maschinenbauers Trumpf, Nicola Leibinger-Kammüller, zeichnet ein düsteres Bild der deutschen Wirtschaft. "Seit Kriegsende war die wirtschaftliche Lage in Deutschland noch nie so dramatisch", sagte die Unternehmerin dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). "Da war Corona nichts dagegen."

Auf einer Hausmesse bei Trumpf habe sie noch nie so viele frustrierte Unternehmer auf einem Fleck gesehen, so Leibinger-Kammüller. Viele kleine und mittelständische Betriebe erstickten in Bürokratie und kämen an den Rand ihrer Möglichkeiten. "Wir verlieren unsere industrielle Basis", warnte die Trumpf-Chefin.

Sie forderte schwarz-rote Koalition zum Handeln auf. Es sei die "verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Bundesregierung, eine vernünftige Strategie für dieses Land aufzustellen", sagte Leibinger-Kammüller.

Das Kräfteverhältnis zwischen CDU und SPD sei eindeutig - Kanzler Friedrich Merz (CDU) müsse die Reformgeschwindigkeit deutlich erhöhen. Es brauche konkrete Sparansagen und strukturelle Reformen, vor allem bei der Rente. Zum Reizthema Reichensteuer sagte die Trumpf-Chefin, sie wäre bereit, mehr Steuern zu zahlen. Allerdings verbunden mit der Forderung, das zusätzliche Geld für Bildung auszugeben statt für "Gießkannenpolitik" wie beim Tankrabatt.

Ausdrücklich verteidigte die Unternehmerin die Wirtschaftsministerin: "Katherina Reiche ist mutig, geht ins Feuer, sie treibt die richtigen Dinge voran."

Nach Jahren des Verzichts können sich Trumpf-Beschäftigte im Herbst erstmals wieder auf einen Bonus oder eine tarifliche Gewinnbeteiligung freuen. Das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Juni) entwickle sich "ganz ordentlich", sagte Leibinger-Kammüller. "Der Auftragseingang zieht an. Das gibt Hoffnung." Das Geschäft mit Lasern für die Halbleiterfertigung laufe stark, unter anderem wegen der hohen Nachfrage durch den Bau von Datencentern. Im Geschäftsjahr 2024/25 hatte Trumpf einen Verlust geschrieben und musste rund 1.000 Arbeitsplätze abbauen.