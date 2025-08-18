Matthäus hält Neuer-Comeback bei WM 2026 für möglich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Fußballexperte Lothar Matthäus hält ein Nationalmannschafts-Comeback von Torwart Manuel Neuer zur Weltmeisterschaft 2026 für möglich. „Die Besten sollten spielen, Manu hat bei der Klub-WM gezeigt, dass er nichts von seinem Können eingebüßt hat“, sagte Matthäus dem „Kicker“. Er und Marc-André ter Stegen seien Deutschlands „überragende Torhüter“. Die anderen seien zwar gut, „aber für den WM-Titel reicht das nicht“.

Als Bundestrainer würde er sich auch um Bernd Leno bemühen, falls Neuer und ter Stegen nicht wollen oder können, so der deutsche Rekordnationalspieler. „Er hat viel Erfahrung in der Premier League gesammelt, ist dort einer der Besten.“

In der Defensive hingegen bestehe Anlass zur Sorge, weswegen es eine Systemänderung brauche. „Jonathan Tah hat zentral in der Dreierkette seine besten Leistungen gebracht, Anton kennt das aus Dortmund und Stuttgart, Schlotterbeck passt links hinein, Rüdiger rechts. Das ist ein Bollwerk, eine Holding Six wäre nicht mehr nötig, die Schienenspieler müssten halt offensiver besetzt werden“, sagte der Fußballexperte.

Nationaltrainer Julian Nagelsmann verfüge dabei über viele Möglichkeiten. Auch bei ihm würde Joshua Kimmich im Zentrum spielen, so Matthäus. „Wir brauchen die wenigen Führungsspieler im Zentrum und nicht außen.“ Er sei überzeugt, dass Kimmich im Mittelfeld ein guter Zug sei. „Er muss die Bälle verteilen. Schön, dass Nagelsmann seine Meinung geändert hat, das ist keine Schwäche, im Gegenteil.“