Budapest (dts Nachrichtenagentur) – Max Verstappen hat im Red Bull das Formel-1-Rennen in Ungarn gewonnen. Dahinter kamen am Sonntagnachmittag Lewis Hamilton und George Russell (beide Mercedes) ins Ziel und damit aufs Siegertreppchen. Die weiteren Plätze vier bis zehn gingen an Carlos Sainz jr. (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Esteban Ocon (Alpine) und Sebastian Vettel (Aston).

14 Schumacher. Mick Schumacher fuhr im Haas auf Rang 14.