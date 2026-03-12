Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos) ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 20 schwer verletzt worden. Das teilte sein Ministerium am Donnerstag mit. Auch sein Fahrer erlitt demnach schwere Verletzungen.

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 20, Richtungsfahrbahn Lübeck, gekommen sei. Demnach fuhr ein BMW, bei dem es sich offenbar um Blanks Dienstwagen handelte, zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin auf der linken Fahrspur, als ein Sicherungswagen der Autobahnmeisterei von der Standspur auf die linke Fahrspur wechseln wollte. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß. In der Folge stieß der BMW gegen die Mittelleitplanke und überschlug sich.

Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrzeugführer des Sicherungswagens, der ursprünglich auf der linken Fahrspur eine Baustelle absichern sollte, erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst noch an.