Medikament lindert in Studie Erschöpfung bei Long-Covid-Patienten

Erlangen (dts Nachrichtenagentur) – Ein Medikament namens BC007 hat in einer Studie des Uniklinikums Erlangen bei Long-Covid-Patienten zu einer deutlichen Linderung der Erschöpfungssymptome geführt. Das teilte das Forschungsteam um Bettina Hohberger von der Augenklinik am Freitag mit. An der Studie nahmen 30 Patienten teil, die unter anhaltender Fatigue nach einer Corona-Infektion litten.

Die Teilnehmer erhielten zunächst entweder das Medikament oder ein Placebo, nach einigen Wochen wurde gewechselt. BC007 neutralisiert bestimmte Autoantikörper, die im Verdacht stehen, Long-Covid-Symptome zu verursachen. Die Behandlung führte nicht nur zum Verschwinden dieser Antikörper, sondern auch zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensqualität, wie die Forscher berichten.

Die sogenannte reCOVer-Studie wurde vom Bundesforschungsministerium und der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Beteiligt waren neben der Augenklinik auch mehrere andere Fachbereiche des Uniklinikums Erlangen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „eClinicalMedicine“ veröffentlicht.