Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Im ersten Halbjahr 2025 sind in Deutschland rund ein Prozent mehr Fahrgäste im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs gewesen als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, stieg das Fahrgastaufkommen im ÖPNV insgesamt um ein Prozent und im Fernverkehr insgesamt um vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Anstieg der Fahrgastzahlen im Nahverkehr ist drei Jahre nach Einführung des Deutschlandtickets somit abgeflacht. Im ersten Halbjahr 2023 waren die Fahrgastzahlen um zehn Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 gestiegen, im ersten Halbjahr 2024 um weitere sieben Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2023.

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 Prozent des Linienverkehrs ausmacht, wuchs das Fahrgastaufkommen im ersten Halbjahr 2025 um ein Prozent auf insgesamt 5,7 Milliarden Fahrgäste. Die Zahl der Fahrgäste im Nahverkehr mit Eisenbahnen stieg um ein Prozent auf 1,4 Milliarden – hier war es im Vorjahreszeitraum zu Ausfällen durch Streiks gekommen. Den Nahverkehr mit Bussen nutzten 2,6 Milliarden Fahrgäste, das entspricht einem Zuwachs von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Fahrgastaufkommen in Straßenbahnen stieg nur leicht auf rund zwei Milliarden Fahrgäste.

Die Anzahl der Fahrgäste im Fernverkehr stieg im ersten Halbjahr 2025 auf 76 Millionen Fahrgäste – das entsprach einem Zuwachs von vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Eisenbahnfernverkehr fuhren dabei im ersten Halbjahr 2025 mit 71 Millionen Fahrgästen wieder vier Prozent mehr Fahrgäste als im Vorjahreszeitraum, als streikbedingt weniger Fahrgäste unterwegs waren. Im Fernverkehr mit Bussen reisten rund fünf Millionen Fahrgäste, hier ergaben sich keine Änderungen.