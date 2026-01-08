Close Menu

    Mehr lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche in Deutschland » Nachrichten

    News Redaktion
    Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2024 sind in Deutschland mehr lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche gemeldet als in den vier Jahren zuvor.

    Die häufigsten Verursacher waren Salmonellen und Bakterien der Gattung Campylobacter, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Donnerstag mit. Insgesamt gingen 271 Meldungen zu Krankheitsausbrüchen ein, die zu mindestens 2.400 Erkrankungen, 451 Hospitalisierungen und acht Todesfällen führten. Im Durchschnitt der vorangegangenen vier Jahre waren es jährlich rund 191 Krankheitsausbrüche mit 1.515 Erkrankungen.

    Die meisten der aufgeklärten Krankheitsausbrüche wurden durch Fleisch und Fleischerzeugnisse sowie Gemüse und Gemüseerzeugnisse verursacht. Ein Trend der letzten Jahre zeigt eine Zunahme der Ausbrüche durch pflanzliche Lebensmittel. Im Jahr 2024 wurden zwölf Ausbrüche durch Gemüse, Getreideerzeugnisse oder Beeren und Früchte verursacht. Die tierischen Lebensmittel lagen mit einem Anteil von 47 Prozent noch vor den pflanzlichen Lebensmitteln als Verursacher von Ausbrüchen. Erstmals wurden die meisten Krankheitsausbrüche in Betrieben der Kategorie "Take-Away und Fast-Food-Imbisse" verursacht, gefolgt von Privathaushalten.

    Der Bericht "Lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche in Deutschland" wird jährlich gemeinsam vom BVL und dem Robert-Koch-Institut erstellt. Die deutschen Ausbruchsdaten werden an die European Food Safety Authority gemeldet und in den "European Union One Health Zoonoses Report" integriert.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar