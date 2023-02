Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Nato-Jets haben 2022 in Europa 570 Einsätze geflogen, um russische Militärflugzeuge abzufangen, die sich dem Luftraum des Bündnisses näherten – und damit fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Diese bislang unveröffentlichte Zahl aus dem Jahr des Beginns des Ukraine-Krieges teilte ein Nato-Beamter dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” mit. 2021 hatte die Militärallianz 290 Fälle dieser Art registriert.

Der Nato-Beamte sagte, die meisten Einsätze habe es über der Ostsee gegeben. In aller Regel habe man die russischen Maschinen abdrängen und Eskalationen vermeiden können: “Die überwiegende Mehrheit der Luftbegegnungen verlief sicher und professionell.” In einigen Fällen jedoch hätten russische Militärflugzeuge “riskante Manöver in der Nähe unbewaffneter alliierter Aufklärungsflugzeuge durchgeführt”. Auch hätten russische Maschinen im November Nato-Schiffe in der Ostsee “auf unsichere Weise überflogen”. Die Verbündeten hätten ihre Besorgnis über diese Vorfälle gegenüber russischen Stellen zum Ausdruck gebracht.