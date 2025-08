Mehrere Unfälle sorgen für Staus auf Autobahnen bei Rostock

Rostock (dts Nachrichtenagentur) – Auf den Autobahnen rund um Rostock hat es am Samstag mehrere Verkehrsunfälle gegeben. Wie das Polizeipräsidium Rostock am Abend mitteilte, kam es dabei teilweise zu erheblichen Behinderungen. Betroffen waren die A14, A20 und A24.

Auf der A20 in Richtung Stettin ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf Höhe der Abfahrt Neukloster ein Zusammenstoß zweier Pkw. Vier Personen wurden leicht verletzt, der Sachschaden beträgt über 50.000 Euro. Weitere Unfälle auf der A20, gegen 14 Uhr ebenfalls Höhe Neukloster, um 14:51 Uhr an der Anschlussstelle Kröpelin, gegen 16 Uhr auf Höhe der Abfahrt Grevesmühlen und gegen 19 Uhr auf Höhe der Abfahrt Tessin, jeweils in Fahrtrichtung Osten, verursachten nur Sachschäden. Die Unfallaufnahme führte jedoch zu Teil- oder Vollsperrungen.

Auch auf der A14 kam es zu zwei Unfällen: Gegen 13:30 Uhr verunfallte ein Pkw auf Höhe der Abfahrt Jesendorf in Richtung Wismar aufgrund regennasser Fahrbahn. Der Fahrer und die Insassen blieben unverletzt. Gegen 17:10 Uhr ereignete sich nahezu an derselben Stelle ein weiterer Unfall, bei dem sich die Beifahrerin leicht verletzte. Auf der A24 in Richtung Hamburg kam gegen 14 Uhr auf Höhe der Abfahrt Hagenow ein Lkw von der Fahrbahn ab. Auch hier entstand Sachschaden, aber niemand wurde verletzt.