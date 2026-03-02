Kuwait (dts Nachrichtenagentur) - In Kuwait sind offenbar mehrere US-Kampfflugzeuge abgestürzt. Die Besatzungen seien "unversehrt geblieben" und zur Gesundheitsuntersuchung in Krankenhäuser gebracht worden, teilte das kuwaitische Verteidigungsministerium am Montag mit. Die genaue Zahl der betroffenen Jets sowie die Hintergründe für die Abstürze blieben zunächst unklar.

Das kuwaitische Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass es sich mit seinem US-Verbündeten hinsichtlich der "Umstände des Vorfalls" abstimme und die Untersuchungen zu den Ursachen fortsetze. Zuvor waren im Netz Videos aufgetaucht, auf denen der Absturz eines Jets in Kuwait zu sehen ist, wobei der Pilot mit einem Fallschirm zu Boden gleitet. Laut CNN wurde das Video in der Nähe von Al Jahra in Kuwait aufgenommen.