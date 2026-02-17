Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland wird zu Hause ganz überwiegend Deutsch gesprochen. Rund 77 Prozent der Bevölkerung in privaten Haushalten haben im Jahr 2024 zu Hause ausschließlich Deutsch gesprochen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis von Ergebnissen des Mikrozensus mit.

Weitere 17 Prozent waren mehrsprachig und nutzten neben Deutsch noch mindestens eine weitere Sprache. Unter diesen Mehrsprachlern war für gut ein Viertel (26 Prozent) Deutsch die vorwiegend genutzte Sprache in den eigenen vier Wänden; knapp drei Viertel (74 Prozent) verständigten sich hauptsächlich in einer anderen Sprache. Die übrigen 6 Prozent der Bevölkerung sprachen zu Hause kein Deutsch, sondern ausschließlich eine oder mehrere andere Sprachen.

15,5 Millionen Menschen verständigten sich zu Hause vorwiegend oder ausschließlich in einer anderen Sprache als Deutsch. Dabei war Türkisch mit einem Anteil von 14 Prozent die am häufigsten gesprochene Sprache. Auch Russisch (12 Prozent) und Arabisch (9 Prozent) wurde in Haushalten hierzulande vergleichsweise häufig gesprochen.

Auch der überwiegende Teil der Menschen mit Einwanderungsgeschichte kommuniziert zu Hause auf Deutsch, häufig in Verbindung mit einer oder mehreren weiteren Sprachen. Von den 21,4 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte verständigten sich 22 Prozent einzig und allein auf Deutsch. Gut die Hälfte (55 Prozent) nutzte neben Deutsch noch mindestens eine andere Sprache.

Von diesen Mehrsprachlern unterhielt sich gut ein Fünftel (22 Prozent) vorwiegend auf Deutsch, knapp vier Fünftel (78 Prozent) vorwiegend in einer anderen Sprache. Knapp ein Viertel (23 Prozent) der Menschen mit Einwanderungsgeschichte sprach zu Hause gar kein Deutsch. Eine Person hat Einwanderungsgeschichte, wenn entweder sie selbst oder beide Elternteile nach 1950 nach Deutschland eingewandert sind.