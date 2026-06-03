Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Bundesbürger spricht sich für eine Helmpflicht für Fahrradfahrer aus. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa, für die im Auftrag von RTL und ntv 1.003 Personen am 29. Mai und am 1. Juni befragt wurden, befürworteten 54 Prozent aller Befragten eine allgemeine Helmpflicht.

Weitere 12 Prozent sprachen sich zumindest für eine Helmpflicht bei E-Bikes aus. Nur 28 Prozent der Befragten lehnen eine solche Regelung grundsätzlich ab.

Unter den Menschen, die nach eigenen Angaben zumindest gelegentlich Fahrrad fahren, geben 36 Prozent an, stets einen Helm zu tragen, während 35 Prozent grundsätzlich darauf verzichten. Besonders häufig geben jüngere Radfahrer zwischen 18 und 29 Jahren an, keinen Helm zu tragen: Fast die Hälfte von ihnen fährt nach eigenen Angaben nie mit Kopfschutz.

Als häufigsten Grund gegen das Helmtragen nennen Radfahrer kurze Fahrstrecken. 42 Prozent derjenigen, die nicht immer einen Helm tragen, geben an, deshalb darauf zu verzichten. Dahinter folgen unbequeme Helme (23 Prozent) sowie Vergesslichkeit (21 Prozent), einengendes Gefühl (18 Prozent), vorsichtiger Fahrstil (17 Prozent) und Ästhetik (14 Prozent).