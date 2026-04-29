Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich für die Rückkehr eines großen Teils der in Deutschland lebenden Syrer aus. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Focus unter Berufung auf eine Insa-Umfrage.

Demnach sind 56 Prozent der Bundesbürger der Meinung, dass ein großer Teil der syrischen Staatsbürger in den nächsten drei Jahren zurückkehren sollte. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte Ende März während des Besuchs des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa die Rückkehr von 80 Prozent der syrischen Flüchtlinge in den nächsten drei Jahren ins Spiel gebracht.

Bislang sind laut Bundesinnenministerium gerade einmal 9.867 Syrer seit Kriegsende im Dezember 2024 zurückgekehrt. Zum Vergleich: In Deutschland leben derzeit 930.112 syrische Staatsbürger. Der Großteil von ihnen hat eine befristete Aufenthaltserlaubnis auf Grundlage eines subsidiären Schutztitels oder einem Schutzstatus nach Genfer Flüchtlingskonvention.

Um mehr Syrer zur Rückkehr zu bewegen, schlägt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) attraktivere Rückkehrprämien vor. Eine stärkere finanzielle Unterstützung sei notwendig - insbesondere für Menschen, die nicht über ausreichende Mittel verfügten, um die ersten Monate nach ihrer Rückkehr abzusichern, sagte er dem Focus. Bislang erhalten Syrer im Schnitt 1.000 Euro für die Rückkehr. Auch der Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Hans-Eckhard Sommer, forderte kürzlich deutlich höhere Prämien für freiwillige Rückkehrer.