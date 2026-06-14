Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ende Januar 2027 wählt die Bundesversammlung eine Nachfolge für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - aber die Frage, ob dann erstmals eine Frau ins höchste Staatsamt einziehen sollte, spielt für die Mehrheit der Frauen in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle.

Laut einer Umfrage von YouGov im Auftrag der "Bild der Frau" geben 63 Prozent der befragten Frauen an, dass es ihnen nicht wichtig ist, ob eine Frau oder ein Mann Bundespräsidentin bzw. Bundespräsident wird. 28 Prozent wünschen sich ausdrücklich erstmals eine Frau im Amt. Vier Prozent sprechen sich sogar gegen eine weibliche Besetzung aus.

Weitere Ergebnisse: Unter den Frauen, die sich eine Bundespräsidentin wünschen, werden Julia Klöckner (10 Prozent), Ilse Aigner (6 Prozent) und Annegret Kramp-Karrenbauer (5 Prozent) am häufigsten als mögliche Kandidatinnen genannt.

Yougov hatte vom 13. bis 18. Mai insgesamt 2.164 Personen, darunter 1.109 Frauen. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse entsprechend gewichtet.