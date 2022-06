Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) – Die Äußerungen der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen 2020 waren unzulässig. Das entschied das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.