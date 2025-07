Merz bekräftigt Festhalten an Klimaschutzzielen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dementiert, dass die Bundesregierung von den vereinbarten Klimaschutzzielen abweichen will.

„Diese Bundesregierung steht zu den Zielen des Klimaschutzes, die wir national, europäisch und international vereinbart haben“, sagte er am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag. Es gebe in der Frage keinen Dissens. „Es gibt allenfalls die Frage, ob wir das denn tatsächlich so erreichen können, wie wir es uns vorzeitig gemeinsam vorgenommen haben. Wenn dies möglich ist, tun wir alles, um es zu ermöglichen.“

Er verwies allerdings auch darauf, dass Deutschland ungefähr ein Prozent der Weltbevölkerung stelle und ungefähr zwei Prozent des Problems darstelle, was CO2-Emissionen betreffe. „Selbst wenn wir alle zusammen morgen am Tag klimaneutral wären in Deutschland, würde keine einzige Naturkatastrophe auf dieser Welt weniger geschehen, würde kein einziger Waldbrand weniger geschehen, würde keine einzige Überschwemmung in Texas weniger geschehen.“

„Wenn wir hier gemeinsam etwas erreichen wollen, dann müssen wir es gemeinsam und international tun“, so Merz. „Deswegen will ich diese Gelegenheit nutzen, es ausdrücklich zu begrüßen, dass die EU-Kommission in der letzten Woche den Vorschlag gemacht hat, dass auch wir aus Deutschland heraus Klimaprojekt in anderen Teilen der Welt unterstützen können und dies angerechnet wird auf die deutschen Bemühungen.“ Denn manchmal sei an anderer Stelle in der Welt mit geringeren Grenzkosten sehr viel mehr zu erreichen.