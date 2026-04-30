Walsrode (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seinen Vize Lars Klingbeil (SPD) in dessen niedersächsischem Wahlkreis besucht.

Das Bundespresseamt verbreitete über alle Kanäle harmonische Fotos und Videos von der Zusammenkunft am Mittwochabend. Während eines Abendessens in Walsrode im Landkreis Heidekreis sollen Merz und Klingbeil "die Lage der Koalition und nächste Reformschritte" besprochen haben, wie es offiziell hieß. Am Donnerstag wird Klingbeil den Bundeskanzler bei einem Truppenbesuch auf dem Bundeswehr-Übungsplatz in Munster begleiten.

Die Harmonie-Fotos kommen nach Berichten vom letzten Koalitionsausschuss, bei denen sich Merz und Klingbeil angeblich "angebrüllt" hätten. Der Kanzler hatte das dementiert, Klingbeil aber indirekt bestätigt. "Es ist auch ok, dass man mit Leidenschaft diskutiert, und ich würde solche Sachen auch überhaupt nicht überbewerten", hatte Klingbeil noch am Mittwochnachmittag in der Bundespressekonferenz auf eine entsprechende Frage gesagt.