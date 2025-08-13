Merz empfängt Selenskyj im Kanzleramt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Mittwoch mit einer Umarmung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Kanzleramt empfangen worden. Er landete am Mittag mit einem Helikopter im Kanzlergarten. Der Besuch war erst wenige Stunden zuvor angekündigt worden.

Selenskyj soll am Nachmittag persönlich an den von Merz organisierten Vorgesprächen zum Trump-Putin-Gipfel teilnehmen. Die Beratungen beginnen um 14 Uhr, ab 15 Uhr sollen sich dann US-Präsident Donald Trump und sein Vizepräsident JD Vance dazuschalten. Später sind erneut virtuelle Beratungen der Europäer ohne die Amerikaner geplant.

In unterschiedlich zusammengesetzten Gesprächsrunden werden bei den Beratungen auch die Staats- und Regierungschefs von Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen teilnehmen, sowie die EU-Kommissionspräsidentin, der EU-Ratspräsident und der Nato-Generalsekretär. Nach der Videoschalte wollen Selenskyj und Merz am Mittwochnachmittag gemeinsam vor die Presse treten.