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    Merz "ermutigt" Netanjahu zu Friedensgesprächen mit dem Libanon » Nachrichten

    News Redaktion
    Friedrich Merz am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Friedrich Merz am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Montag mit dem Premierminister von Israel, Benjamin Netanjahu, telefoniert.

    Der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, teilte mit, dass der Bundeskanzler die Unterstützung der Bundesregierung für eine "diplomatische Verständigung" zwischen den USA und Iran "nachdrücklich" unterstütze. Deutschland sei bereit, nach Ende der Kampfhandlungen zur "Sicherung der freien Schifffahrt" in der Straße von Hormus beizutragen, wenn die Voraussetzungen gegeben seien.

    Merz "ermutigte" Netanjahu, "direkte Friedensgespräche mit der libanesischen Regierung" aufzunehmen und sprach sich für ein Ende der Kampfhandlungen im Süden des Libanon aus, so Kornelius. Er forderte dabei die Hisbollah auf, die Waffen niederzulegen.

    Der Bundeskanzler äußerte zudem seine "große Sorge" über die Entwicklungen in den palästinensischen Gebieten. Eine "faktische Teilannexion" des Westjordanlandes dürfe es nicht geben.

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