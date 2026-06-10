Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) rechnet offenbar nicht mit einem schnellen Ende des Iran-Krieges.

Wie die "Rheinische Post" berichtet, sagte Merz am Dienstag in der Unionsfraktion, der Krieg sei nicht vorbei. "Anders als Präsident Trump sich das vorgestellt hat. Unsere Einschätzung ist, dass es auch nicht so schnell gehen wird."

Mit Blick auf den Nato-Gipfel Anfang Juli in Ankara sagte Merz laut Teilnehmern wörtlich: "Mal sehen, ob es bis dahin eine Perspektive gibt. Wenn nicht, werden wir einen wahrscheinlich sehr unleidlichen Präsidenten Trump am Tisch sitzen sehen." Man versuche trotzdem, mit ihm alle möglichen Gespräche zu führen und auch Angebote zu machen.

Zugleich verwies Merz auf "Vorbereitungsentscheidungen" mit Frankreich und Großbritannien, die Straße von Hormus notfalls auch militärisch zu sichern. "Aber das setzt voraus, dass es dort einen Waffenstillstand gibt und dass es dort ein Ende der Kampfhandlung gibt. Sonst können wir das nicht machen. Ich will aber einfach nur darauf hinweisen, wir sind auch in dieser Frage sehr eng abgestimmt", sagte der Kanzler.