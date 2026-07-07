Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hofft, dass von dem Nato-Gipfel in Ankara am Dienstag und Mittwoch ein "Zeichen der Stärke und Geschlossenheit" ausgehen wird.

"Wir haben das auf deutscher Seite intensiv vorbereitet", sagte der Kanzler vor seiner Abreise zum Gipfel. Er wünsche sich, dass es gemeinsam gelinge, einen "Geist von Ankara" zu wecken. "Von diesem Gipfel soll die Botschaft ausgehen: Wir bauen eine europäische Nato, damit die Nato transatlantisch bleiben kann." Das untermauere man nicht nur verteidigungspolitisch, sondern auch mit der Verteidigungsindustrie.

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg setzt Merz unterdessen darauf, dass der Gipfel einen "Einschnitt" in diesem Konflikt markieren könnte. "Dem Kreml dürfte langsam klar sein, dass sich Russland in diesem Krieg nicht durchsetzen wird und seine Kriegsziele nicht erreichen wird", so Merz.