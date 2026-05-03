Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Schwierigkeiten eingeräumt, beim Thema Rente mit der Bevölkerung zu kommunizieren - gleichzeitig aber seine zuletzt vieldiskutierte Einschätzung bekräftigt.

Auf seine Formulierung, die gesetzliche Rente werde künftig `allenfalls noch die Basisabsicherung` sein, angesprochen, sagte der Kanzler bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung Caren Miosga am Sonntag: "Ich bin natürlich selbstkritisch". Wenn er "solche Reaktionen" sehe, stelle er sich die Frage: "Was hättest du da besser sagen können?". Er werde es dann beim nächsten Mal "besser" sagen, so der Kanzler, "aber ich sage es nicht anders".

Gleichzeitig stellte Merz klar: "Niemand in diesem Land schlägt Kürzungen der Rente vor. Sie wären auch gar nicht zulässig."

(Foto: ARD/Thomas Ernst).