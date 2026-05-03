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    Merz legt im Renten-Streit nach: Keine Kürzung, aber "Basisabsicherung" » Nachrichten

    News Redaktion
    Caren Miosga und Friedrich Merz am 03.05.2026, ARD/Thomas Ernst via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Caren Miosga und Friedrich Merz am 03.05.2026, ARD/Thomas Ernst via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Schwierigkeiten eingeräumt, beim Thema Rente mit der Bevölkerung zu kommunizieren - gleichzeitig aber seine zuletzt vieldiskutierte Einschätzung bekräftigt.

    Auf seine Formulierung, die gesetzliche Rente werde künftig `allenfalls noch die Basisabsicherung` sein, angesprochen, sagte der Kanzler bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung Caren Miosga am Sonntag: "Ich bin natürlich selbstkritisch". Wenn er "solche Reaktionen" sehe, stelle er sich die Frage: "Was hättest du da besser sagen können?". Er werde es dann beim nächsten Mal "besser" sagen, so der Kanzler, "aber ich sage es nicht anders".

    Gleichzeitig stellte Merz klar: "Niemand in diesem Land schlägt Kürzungen der Rente vor. Sie wären auch gar nicht zulässig."

    (Foto: ARD/Thomas Ernst).

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