    Merz mit US-Außenminister zusammengetroffen » Nachrichten

    News Redaktion
    Marco Rubio und Friedrich Merz am 13.02.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Marco Rubio und Friedrich Merz am 13.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

    München (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz US-Außenminister Marco Rubio getroffen. Eingeplant war etwa eine halbe Stunde für ein bilaterales Gespräch.

    Erst wenige Minute zuvor hatte Merz in seiner Eröffnungsrede zur Konferenz die USA an die Bedeutung des transatlantischen Verteidigungsbündnisses erinnert. "Wir Europäer wissen, wie kostbar das Vertrauen ist, auf dem die Nato gründet. Im Zeitalter der Großmächte werden auch die USA auf dieses Vertrauen angewiesen sein", sagte der Kanzler. "Selbst sie stoßen an die Grenzen der eigenen Macht, wenn sie im Alleingang unterwegs sind."

    Den entsprechenden Teil der ansonsten auf Deutsch gehaltenen Rede wiederholte der Kanzler explizit an die USA gewandt noch einmal auf Englisch. Den Strategen im Pentagon sei die Bedeutung der Nato im Übrigen auch bereits bewusst, so Merz.

    Avatar-Foto

