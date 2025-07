Merz plant Kabinettsklausur Ende September – Tegel statt Meseberg

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit dem Kabinett Ende September in Klausur gehen.

Das wurde dem Nachrichtenmagazin POLITICO (Donnerstag) in Regierungskreisen bestätigt. Das Treffen ist den Angaben zufolge für den 30. September geplant und wird in der Villa Borsig am Tegeler See stattfinden. Am 1. Oktober soll es im Rahmen der Klausur eine offizielle Kabinettssitzung geben.

Merz weicht mit der Ortswahl von der Tradition seiner Vorgänger Angela Merkel und Olaf Scholz ab. Sie hatten für Klausurtagungen ihrer Kabinette stets nach Meseberg ins Gästehaus der Bundesregierung eingeladen.