Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will am Freitag beim EU-Westbalkan-Gipfel in Montenegro auch zahlreiche bilaterale Gespräche führen.

Aus Regierungskreisen hieß es am Donnerstag, dass aktuell Gespräche mit dem montenegrinischen Staatspräsidenten, mit den Premierministern von Nordmazedonien und Albanien sowie mit dem Vorsitzenden der Präsidentschaft Bosnien und Herzegowinas geplant seien. Zudem will der Kanzler gemeinsam mit EU-Ratspräsident António Costa, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein Gespräch mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic führen.

Wie es in Regierungskreisen weiter hieß, werde der Bundeskanzler in den Gesprächen einen besonderen Fokus auf die EU-Beitrittsperspektiven der sechs Länder des Westlichen Balkans legen. Es werden konkrete erste Vorschläge für eine schnellere Integration in die EU-Institutionen und die EU-Politiken auch schon vor dem Vollbeitritt erwartet.

Der EU-Westbalkan-Gipfel findet am Freitag in Tivat statt. Montenegro ist dabei erstmals Gastgeber des Gipfels. Neben den 27 EU-Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen sind zudem Albanien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien und der Kosovo eingeladen.