Évian-les-Bains (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht Russland im Krieg gegen die Ukraine gescheitert.

Es sei historisch richtig, dass Russland "immer gut in der Defensive" war, um Angriffe abzuwehren, aber das Land sei "in seiner Geschichte nie sehr erfolgreich gewesen, Aggressionskriege zu führen, also offensiv Erfolg zu haben", so der deutsche Bundeskanzler am Rande des G7-Gipfels im französischen Évian.

Er habe den Eindruck, dass US-Präsident Donald Trump sich "nach und nach für diese Einschätzung auch öffnet und mit uns zusammen jetzt einen Weg sucht, diesen Krieg zu beenden", so Merz am Dienstagabend vor Journalisten.

Man habe gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj den amerikanischen Präsidenten wissen lassen: "Wir sind bereit zu Friedensgesprächen, allerdings müssen diese Gespräche am richtigen Punkt ansetzen", sagte der Bundeskanzler.

Nicht hinnehmbar sei Russlands Forderung, dass die Ukraine den freien Teil des Donbas aufgeben muss, so Merz.