Évian-les-Bains (dts Nachrichtenagentur) - Beim G7-Gipfel in Frankreich hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) US-Präsident Donald Trump ein Deutschlandtrikot überreicht. Dabei handelt es sich offenbar um das Geschenk, welches nach Angaben der Bundesregierung nachträglich zum 80. Geburtstag von Trump übergeben werden sollte. Beflockt ist das Trikot der Nationalmannschaft mit der Nummer 47 und der Aufschrift Trump.

Der zweite Gipfeltag in Évian-les-Bains ging am Dienstag mit deutlicher Verspätung los. Warum es zu der Verzögerung kam, war zunächst unklar. Als Letzter traf Trump im Verhandlungssaal ein. Thematisch geht es in der ersten Arbeitssitzung zunächst um die stockenden Ukraine-Verhandlungen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist dazu angereist.

Im weiteren Tagesverlauf sind beim G7-Gipfel zudem Arbeitssitzungen zum Nahen Osten sowie mit den Partnerländern Indien, Brasilien, Ägypten und Südkorea geplant. Außerdem werden wie üblich zahlreiche bilaterale Treffen stattfinden (Foto: Michael Kappeler, Pool).