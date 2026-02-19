Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht kaum Chancen für eine rasche Beendigung des Ukraine-Kriegs auf dem Verhandlungsweg.

"Dieser Krieg wird nach meiner Einschätzung erst zu Ende gehen, wenn eine der beiden Seiten erschöpft ist, entweder militärisch oder ökonomisch", sagte er der "Rheinpfalz" und den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" (NBR). "Vernunft und humanitäre Argumente werden Putin nicht überzeugen. Das ist die bittere Wahrheit." Es sei daher Ziel der europäischen Bemühungen, "dass der russische Staat den Krieg militärisch nicht weiter führen und ökonomisch nicht weiter finanzieren kann".

Man erlebe im Augenblick "dieses Land in einem Zustand der tiefsten Barbarei", sagte Merz. "Das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern, und damit müssen wir uns abfinden."

Die "russische Machtclique" könne "auf absehbare Zeit gar nicht ohne Krieg auskommen", sagte der Kanzler. "Sie muss die Kriegsmaschinerie am Laufen halten, weil sie keinen Plan hat, was sie sonst mit den Hunderttausenden von zum Teil schwer traumatisierten Soldaten machen soll, die von der Front zurückkehren."