Évian-les-Bains (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den letzten Tag des G7-Gipfels in Évian-les-Bains mit einem bilateralen Treffen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney gestartet. Beide kamen am Mittwochmorgen vor der offiziellen vierten Arbeitssitzung zu einem auf circa 20 Minuten angesetzten Gespräch zusammen.

Im Anschluss stand die Arbeitssitzung mit den Staats- und Regierungschefs der Partnerländer, der geschäftsführenden Direktorin des Internationalen Währungsfonds sowie dem Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auf der Tagesordnung. Das Thema ist dabei die Wiederbelebung eines "ausgewogenen und nachhaltigen" Wachstums der Weltwirtschaft.

In der fünften Arbeitssitzung am Mittag soll es dann um das Thema Künstliche Intelligenz gehen. Dabei stoßen dann auch die Chefs mehrerer Tech-Unternehmen, darunter OpenAI und Anthropic, dazu. Später sind auch noch persönliche Gespräche von Merz mit den Tech-CEOs geplant.