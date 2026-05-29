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    Merz telefoniert mit Argentiniens Präsident Milei » Nachrichten

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    Javier Milei 2024 in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Javier Milei 2024 in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Freitag mit Argentiniens Präsident Javier Milei telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit, ebenso Argentiniens Regierung.

    "Beide unterstrichen die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien", sagte Kornelius am Abend. Der Bundeskanzler und der Präsident seien sich einig gewesen, dass sie künftig insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Energie und Sicherheit noch enger zusammenarbeiten wollen, auch im Rahmen der G20, so der Regierungssprecher.

    Argentiniens Präsidentenbüro machte keine Angaben zum Inhalt des Telefonats.

    Merz hatte sich in der Vergangenheit teils sehr kritisch über Milei geäußert. 2024 sagte er, damals noch Oppositionsführer: "Was dieser Präsident dort macht, ruiniert das Land, tritt die Menschen mit Füßen."

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