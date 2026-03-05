Close Menu

    Merz telefoniert mit Japans Ministerpräsidentin » Nachrichten

    News Redaktion
    Friedrich Merz am 05.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Friedrich Merz am 05.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Merz hat am Donnerstag mit der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi telefoniert. Beide hätten sich über die geopolitische Situation und die Lage im Nahen Osten sowie über Handel und kritische Rohstoffe ausgetauscht, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, mit.

    Merz und Takaichi seien sich einig gewesen, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan weiter zu vertiefen. Sie hätten auch die Bedeutung der Partnerschaft im Rahmen der G7 und G20 hervorgehoben, so Kornelius.

    Takaichi ist seit Oktober 2025 Premierministerin von Japan und damit die erste Frau in diesem Amt in der Geschichte des Landes. Bei den vorgezogenen Unterhauswahlen in Japan hatte ihre Partei einen Erdrutschsieg erzielt.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar