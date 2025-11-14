Close Menu

    Merz telefoniert mit Präsident von Mauretanien » Nachrichten

    News Redaktion
    Mohamed Ould Ghazouani (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Mohamed Ould Ghazouani (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Freitag mit dem Präsidenten von Mauretanien, Mohamed Ould Ghazouani, telefoniert.

    Man wolle "den engen Austausch zu Fragen der Wirtschafts- und Energiepolitik" fortsetzen, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius nach dem Gespräch. Der Bundeskanzler habe außerdem "die besondere Rolle Mauretaniens für die Stabilität in der Sahelregion" betont.

    Die beiden werden sich wohl auf dem Gipfel der Europäischen Union und der Afrikanischen Union am 24. und 25. November in Luanda treffen. Dieser sei "eine wichtige Grundlage für die künftige Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika", hieß es von den beiden Politikern.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

