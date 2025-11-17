Close Menu

    Merz trifft Macron und Starmer zum Abendessen in Berlin » Nachrichten

    News Redaktion
    Emmanuel Macron und Keir Starmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Emmanuel Macron und Keir Starmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Dienstag den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und den Britischen Premier Keir Starmer in Berlin treffen.

    Die Zusammenkunft im sogenannten "E3-Format" finde "im Rahmen eines Abendessens statt", sagte ein Regierungssprecher am Montagnachmittag. Darüber hinaus sei der Termin nicht öffentlich.

    Vorher findet ein Gipfel zur "Digitalen Souveränität" statt - auf Einladung des deutschen und des französischen Digitalministeriums. Auf dem Gipfel soll "ein starker Impuls für ein digital souveränes Europa gegeben werden", wie es im Vorfeld hieß.

