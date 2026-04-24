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    Merz will im EU-Haushalt kürzen » Nachrichten

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    Informeller EU-Rat auf Zypern im April 2026, PIO Rep. of Cyprus Spiros Giagkou via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Informeller EU-Rat auf Zypern im April 2026, PIO Rep. of Cyprus Spiros Giagkou via dts Nachrichtenagentur

    Nikosia (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich zum Auftakt des informellen Treffens des Europäischen Rats in Zypern für Kürzungen im EU-Haushalt ausgesprochen.

    Merz erklärte am Freitag, dass "neue Prioritäten" gesetzt werden müssten, um die Ausgaben des europäischen Haushalts zu reduzieren. Weiter sagte er, dass Deutschland eine höhere Verschuldung der Europäischen Union ablehne.

    Er machte deutlich, dass europäische Anleihen am Kapitalmarkt für Deutschland nicht infrage kämen. Diese Position sei bekannt und werde von vielen seiner Kollegen geteilt. Merz sagte, dass Europa mit den vorhandenen Mitteln auskommen müsse.

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