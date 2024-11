Merz wird Hauptgast bei CSU-Landesgruppe in Seeon

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wird Anfang des kommenden Jahres bei der traditionellen Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im bayerischen Kloster Seeon der Hauptgast sein. Das berichtet die „Rheinische Post“ (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf einen Sprecher der Landesgruppe.

Demnach wird neben Merz auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder an der Tagung teilnehmen. Die Union will in Seeon noch einmal ihre Geschlossenheit demonstrativ hervorheben. Es gehe um einen gemeinsamen Startschuss ins Bundestagswahljahr, hieß es. Nach CSU-Angaben findet die Klausur vom 6. bis zum 8. Januar statt.

Bei der letzten Tagung Anfang des Jahres war Merz von der Schwesterpartei nicht eingeladen worden. Damals war die Frage der Kanzlerkandidatur noch nicht geklärt.