Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die Metalband “In Flames” steht mit “Foregone” an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf Platz zwei schaffen es “Fettes Brot” mit “Hitstory”, gefolgt von “The Rolling Stones” mit “Grrr Live. Live At Newark” auf Rang drei.

Im Single-Ranking bleibt “Komet” von Udo Lindenberg und “Apache 207” weiterhin an der Spitze. Miley Cyrus folgt mit “Flowers” auf Platz zwei. Die höchsten Neueinstiege gelingen “Bonez MC” und “Gzuz” (“Sturkopf (mit ner Glock)”, vier) sowie “Linkin Park” (“Lost”, fünf). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.