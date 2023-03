Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) – Bei der 95. Verleihung der Academy Awards ist Michelle Yeoh für ihre Rolle in “Everything Everywhere All at Once” als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden. Sie setzte sich gegen Cate Blanchett (“Tár”), Ana de Armas (“Blonde”), Andrea Riseborough (“To Leslie”) und Michelle Williams (“Die Fabelmans”) durch. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.