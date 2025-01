Miersch weist Linnemann-Aussagen über Leistungsbereitschaft zurück

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat die Aussage von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, in Deutschland gäbe es keine Leistungsbereitschaft mehr, als respektlos kritisiert. „Die Aussagen von Carsten Linnemann zeigen, wie weit die CDU-Spitze von der Lebensrealität der Menschen entfernt ist“, sagte er den Sendern RTL und ntv am Mittwoch.

Deutsche Arbeitnehmer leisten Millionen Überstunden, arbeiteten am Limit und kämpften mit steigenden Lebenshaltungskosten. „Statt diese Sorgen ernst zu nehmen, spricht Linnemann von mangelnder Leistungsbereitschaft in Deutschland. Das ist nicht nur falsch, sondern auch eine Respektlosigkeit gegenüber all jenen, die tagtäglich dieses Land am Laufen halten“, so Miersch-

Am Mittwochmorgen hatte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann den Sendern RTL und ntv gesagt, dass man nicht mehr wachse. „Wir sind Schlusslicht, wir steigen ab“, so Linnemann. „In Deutschland gibt es gar keine Leistungsbereitschaft mehr“.