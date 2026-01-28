Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Mieterbund (DMB) begrüßt das Urteil des Bundesgerichtshofs, nach dem Mieter ihre Wohnung nicht gewinnbringend untervermieten dürfen. "Der Bundesgerichtshof hat heute unmissverständlich klargestellt: Untervermietung und Möblierung dürfen nicht zur Umgehung der Mietpreisbremse und zur reinen Gewinnerzielung missbraucht werden", sagte DMB-Präsidentin Melanie Weber-Moritz der "Rheinischen Post" (Mittwoch).

Dieses Signal müsse der Gesetzgeber jetzt aufnehmen. "Es braucht klare gesetzliche Regeln für Möblierungszuschläge, verbindliche Obergrenzen und Transparenz im Mietvertrag", forderte Weber-Moritz. "Denn Wohnen ist die Grundlage für ein sicheres Leben und die Vermietung von Wohnraum kein Freibrief für maximale Renditen."