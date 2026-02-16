Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Migrationsexperten haben die Entscheidung von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die Grenzkontrollen bis kommenden September zu verlängern und Migranten weiter zurückzuweisen, kritisiert.

"Beim Thema Zurückweisungen wird das Eis ab diesem Sommer rechtlich sehr dünn, weil mit dem neuen EU-Asylrecht die Begründung kaum noch zieht, dass Deutschland die Zurückweisungen braucht, weil die Dublin-Regeln nicht funktionieren", sagte der Migrationsforscher Daniel Thym von der Universität Konstanz der "Welt" (Dienstagausgabe).

Ab Juni gilt ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS). Es soll Migration nach Europa begrenzen und auch die unkontrollierte Weiterwanderung innerhalb der EU eindämmen. Constantin Hruschka, Professor für Sozialrecht an der Evangelischen Hochschule Freiburg, kritisierte das Vorgehen ebenfalls: "Ich habe schon die letzte Verlängerung im Mai - und auch die Einführung durch die Ampel-Bundesregierung - für rechtswidrig gehalten. Diese Einschätzung hat sich nicht geändert."

Eine Notlage sieht der Sozialrechtler angesichts der Asylzahlen als nicht gegeben an: "Deutschland gefährdet durch das unilaterale Vorgehen den gerade gefundenen sehr umstrittenen und fragilen gemeinsamen Weg in der europäischen Migrationspolitik und belastet durch die Kontrollen auch die Wirtschaft, die unter den Einschränkungen im Grenzverkehr leidet."