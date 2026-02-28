Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Milchbauern rufen Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) zum Kampf gegen den Preisverfall von Milch und für mehr Preisstabilität auf.

Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Risikoausgleichsrücklage müsse sofort eingeführt werden, sagte der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV) und DBV-Milchpräsident Karsten Schmal, der "Bild" (Samstagausgabe). "Der Minister muss jetzt handeln und tragfähige Kriseninstrumente einführen. Für uns Bauern ist nicht akzeptabel, wenn unsere hochwertige Milch zur Ramschware verkommt."

Er erklärte, die Einführung einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage müsse jetzt unverzüglich kommen. "Zudem brauchen wir auch valide Prognosemodelle und Unterstützung bei Preisabsicherungssystemen. Nicht zuletzt ist die gesamte Kette gefordert, durch verantwortungsvolle Preisbildung die heimische Versorgung zu sichern. Unsere Milchviehbetriebe geraten durch die aktuellen Preisentwicklungen unter zunehmenden wirtschaftlichen Druck."