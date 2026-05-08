Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Justin Bieber und Nicki Minaj dominieren zum dritten Mal in Folge ("Beauty And A Beat") die Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Dahinter debütieren die Rapper Dardan und Azet ("Vermisse") auf Platz zwei. Bronze geht an Zara Larsson ("Lush Life").

Billie Eilish steht mit "Hit Me Hard And Soft" erneut an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das Podium komplettieren BTS ("Arirang", zwei) und Unheilig ("Liebe Glaube Monster", drei).

Nach dem Start des Biopics "Michael" landet der 2009 verstorbene Michael Jackson mit "Thriller" auf Platz vier und mit "Bad" auf Platz neun. Auf dem fünften Platz findet sich "Portofino" von der Band Calimeros wieder. Auch Sängerin Tori Amos ("In Times Of Dragons", sechs) und das Bluesrock-Duo The Black Keys ("Peaches", sieben) knacken die Top 10.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.