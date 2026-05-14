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    Mindestens 117 Tote nach schwerem Unwetter in Indien » Nachrichten

    News Redaktion
    Fahne von Indien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fahne von Indien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - Im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh sind mindestens 117 Menschen durch anhaltenden Regen, Blitzschläge und Gewitter in den letzten 36 bis 48 Stunden ums Leben gekommen. Das berichten indische Medien unter Berufung auf lokale Behördenangaben.

    Berichte über Todesfälle, Verluste von Vieh und Schäden an Häusern kamen aus mindestens 19 Bezirken. Zahlreiche Nutztiere verendeten aufgrund des Unwetters und Dutzende Häuser wurden durch die extremen Wetterbedingungen beschädigt. Der Regierungschef von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, wies die Behörden an, die betroffenen Gebiete sofort zu besuchen, den Opfern Hilfe zu leisten und eine zügige Auszahlung von Entschädigungen sicherzustellen.

    Die Rettungsarbeiten dauerten am Donnerstag noch an. Die Zahl der Opfer könnte entsprechend noch steigen.

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