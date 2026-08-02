Nazca (dts Nachrichtenagentur) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs über den berühmten Nazca-Linien in Peru sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen.

Das berichtet der peruanische Sender RPP unter Berufung auf die Generaldirektion für Zivilluftfahrt. An Bord der Maschine befanden sich elf ausländische Touristen und zwei Besatzungsmitglieder. Unter den Opfern waren nach ersten Erkenntnissen sieben Italiener, zwei Deutsche, zwei Spanier, ein örtlicher Reiseführer und der Pilot, heißt es weiter.

Die Maschine der peruanischen Fluggesellschaft Aerodiana war von der Hafenstadt Pisco zu einem Rundflug über die Nazca-Linien gestartet. Gegen 13 Uhr Ortszeit meldete die Besatzung einen Notfall, woraufhin der Funkkontakt abbrach. Nach dem Absturz geriet das Flugzeug in Brand, was eine Rettung unmöglich machte. Die peruanische Flugunfallbehörde CIAA hat Ermittlungen eingeleitet.

Perus Staatschefin Keiko Fujimori äußerte Bedauern über das Unglück und ließ prüfen, ob der Betrieb am Flughafen von Pisco vorübergehend eingestellt werden sollte. In der Region hatte es bereits in der Vergangenheit tödliche Flugzeugunglücke gegeben, zuletzt im Jahr 2022.