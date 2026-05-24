Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Zug in Pakistan sind am Sonntag mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, wurde der Zug, der Militärangehörige und ihre Familien beförderte, in der Stadt Quetta in der südwestlichen Provinz Belutschistan angegriffen. Zwei Waggons des Zuges kippten durch die Wucht der Explosion um.

Dutzende weitere Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt - sie wurden in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Der Vorfall ereignete sich in einem normalerweise von Sicherheitskräften abgesicherten Gebiet. Mehrere Gebäude und über ein Dutzend Fahrzeuge entlang der Straße wurden beschädigt.

Die verbotene Belutschistan-Befreiungsarmee (BLA) bekannte sich Medienberichten zufolge zu dem Anschlag. Die Gruppe, die die Unabhängigkeit von der pakistanischen Zentralregierung fordert, erklärte demnach, sie habe den Zug angegriffen, weil er Sicherheitskräfte transportierte. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif verurteilte den Anschlag als "feigen Terrorakt" und sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. "Wir bleiben standhaft in unserer Entschlossenheit, den Terrorismus in all seinen Formen und Ausprägungen zu beseitigen", so Sharif.